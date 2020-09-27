Розповніла Барбі: Леся Нікітюк розвеселила мережу несподіваним перевтіленням

Українська шоувумен Леся Нікітюк часто ділиться з шанувальниками яскравими фотозвітами з подорожей. І часто Леді Ле робить це з притаманним їй гумором. Так, на цей раз зірка показала кумедне фотопорівняння з відпочинку у Карпатах.

Так, телеведуча Леся Нікітюк опублікувала серію фото, на яких позує верхи на коні. На одному з кадрів красу виглядає у звичному для себе образі. Леся одягнула джинси з блискучою бахромою, топік і кофту. А друге фото зірка відфотошопила і "додала" собі 10 кілограмів до ваги.

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"Інстаграм/Життя. Такі ось вони в житті, ті інстаграм-наречені", – прокоментувала знімки Нікітюк. Фанати сприйняли фотографії з гумором і відзначили, що Леся вміє підняти настрій з самого ранку.

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