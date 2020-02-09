Леся Нікітюк розбурхала шанувальників фото топлес

Українська шоувумен Леся Нікітюк зводить з розуму шанувальників сміливими нарядами та демонструє з усіх ракурсів спокусливу фігуру. Але свіже фото красуні змусило серця підписників битися частіше – зірка з'явилася в кадрі топлес, ледь прикриваючи оголені груди рукою.

Теледіва Леся Нікітюк поділилася зі своїми підписниками в Instagram відвертим знімком. Так, на новому фото Леді Ле сидить на краю ліжка і позує перед об'єктивом фотографа у півоберта. Телеведуча прикрила оголені груди рукою. А одягнута красуня була лише в оригінальні чоботи-штани мигдалевого відтінку, які ідеально повторили вигини тіла Лесі.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі

У коментарі до кадру Нікітюк натякнула, що незабаром порадує шанувальників новим фотопроєктом і вказала автора гарячих знімків.

Читайте також: Настя Каменських завела мережу спокусливим танцем в бікіні