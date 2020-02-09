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Леся Нікітюк розбурхала шанувальників фото топлес

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / Instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк зводить з розуму шанувальників сміливими нарядами та демонструє з усіх ракурсів спокусливу фігуру. Але свіже фото красуні змусило серця підписників битися частіше – зірка з'явилася в кадрі топлес, ледь прикриваючи оголені груди рукою.

Теледіва Леся Нікітюк поділилася зі своїми підписниками в Instagram відвертим знімком. Так, на новому фото Леді Ле сидить на краю ліжка і позує перед об'єктивом фотографа у півоберта. Телеведуча прикрила оголені груди рукою. А одягнута красуня була лише в оригінальні чоботи-штани мигдалевого відтінку, які ідеально повторили вигини тіла Лесі.

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У коментарі до кадру Нікітюк натякнула, що незабаром порадує шанувальників новим фотопроєктом і вказала автора гарячих знімків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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