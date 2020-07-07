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Катя Осадча в бікіні підкорила мережу стрункою фігурою

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Ведуча Катя Осадча поділилася пікантними кадрами, засвітивши струнку фігуру. Шанувальники у захваті!

Відома українська телеведуча Катя Осадча часто тішить шанувальників в Instagram новими публікаціями.

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Зовсім нещодавно знаменитість виставила яскравий літній кадр, позуючи біля водойми в чорному мінібікіні і загоряючи під спекотним сонечком. Так, артистка засвітила струнку фігуру зі спини, ніжачись на пляжі і зізнавшись, що знімок був зроблений без будь-яких фільтрів.

Фоловери не пройшли повз: "Так подобаються Ваші фото. Завжди життя, як воно є. Без всіх цих трендів інста. І це не відміняє ні стильний одяг, ні інтер’єр, ні прекрасні краєвиди. Все є, просто все якось по-справжньому".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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