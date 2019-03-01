Леся Нікітюк сказала, хто має їхати на Євробачення 2019 від України

Найвеселіша ведуча України Леся Нікітюк висловилася про скандал навколо Євробачення 2019, а також показала залаштунки Нацвідбору.

У новому влозі Леся Нікітюк розкрила всю правду про Нацвідбір на Євробачення 2019. Ведуча показала кумедні кадри із гримерки Сергія Притули та Джамали, поспілкувалася із Андрієм Данилком, а також заявила, що співачка MARUV – її трирідна сестра.

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На додачу, Нікітюк заявила, що обурена рішенням відмовитися від участі в міжнародному конкурсі та запропонувала свою кандидатуру. "Я не готова терпіти це неподобство. Тому чітко для себе вирішила, що на Євробачення поїде ... я", – жартома заявила Леся.

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