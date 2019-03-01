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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Леся Нікітюк сказала, хто має їхати на Євробачення 2019 від України

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Леся Нікітюк і Сергій Притула - фото 1
Леся Нікітюк і Сергій Притула

Найвеселіша ведуча України Леся Нікітюк висловилася про скандал навколо Євробачення 2019, а також показала залаштунки Нацвідбору.

У новому влозі Леся Нікітюк розкрила всю правду про Нацвідбір на Євробачення 2019. Ведуча показала кумедні кадри із гримерки Сергія Притули та Джамали, поспілкувалася із Андрієм Данилком, а також заявила, що співачка MARUV – її трирідна сестра.

Це цікаво: Леся Нікітюк показала, з ким відпочиває у Буковелі

На додачу, Нікітюк заявила, що обурена рішенням відмовитися від участі в міжнародному конкурсі та запропонувала свою кандидатуру. "Я не готова терпіти це неподобство. Тому чітко для себе вирішила, що на Євробачення поїде ... я", – жартома заявила Леся.

Дивіться та смійтеся разом із нами:

Тут більше: Чому Україна пропустить Євробачення і в 2020-му

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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