Даша Астаф'єва у тонкій сіточці розбурхала мережу

Співачка Даша Астаф'єва показала спекотне фото з нової фотосесії. Шанувальники у захваті від красуні!

Відома співачка Даша Астаф'єва не втомлюється радувати шанувальників спокусливими експериментами і еротичними фотосесіями.

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У своєму Instagram зіркова красуня часто публікує відверті знімки, і цей раз не став винятком – Даша виклала новий чорно-білий кадр в дуже пікантному образі, на якому її буквально не впізнати.

На фотографії Астаф'єва відображена у цікавій локації, вона сперлася на високу табуретку і еротично вигнула спинку. Перед камерою красуня з'явилася в чорному картатому вбранні, поверх якого одягла чорні трусики із завищеною талією і топ. На її голові пишна кучерява шевелюра, а на обличчі легкий макіяж, співачка млосно дивиться в камеру. У підписі до публікації Астаф'єва написала: "Микита. Красиво роби, красиво буде". Фани в захваті від нового фото зіркової красуні, її завалюють компліментами в коментарях.

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