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Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Клавдія Буніна-Дрозд – спокуслива юна актриса, яка активно знімається в українських серіалах.
Сьогоднішня героїня у нашій найспокусливішій рубриці – юна українська актриса Клавдія Буніна-Дрозд, яка активно знімається в кіно і серіалах. І красуня стала зараз ще впізнаванішою завдяки мелодрамі "Найгірша подруга", яка виходила на телеканалі 1+1.
Тут спокусливо: Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+)
Дата народження: 9 серпня 1997 року (22 роки);
Рідне місто: Київ;
Зріст: 165 см.
У дитинстві Клавдія займалася спортом – легкою атлетикою, спортивною гімнастикою та ігровими видами. Закінчила Київську середню школу №78. А після школи вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Зараз артистка знімається в кількох проєктах і серіалах. Режисери, які працюють з дівчиною, характеризують її як дуже талановиту, у якої величезні творчі перспективи.
В активі актриси такі ролі:
2006 – Дурдом – Наташа маленька;
2011 – Лють – Свєта, дочка Розумовського;
2011 – Любов і трохи перцю – Катя, дочка Лариси;
2016 – 40+, або Геометрія любові – Оля в юності;
2016-2017 – Райське місце – Ніна Костюк;
2017 – Підкидьки 2 – Анастасія Вербицька;
2018 – Доля обміну не підлягає – Аля;
2018 – Ніщо не трапляється двічі – Ксюша;
2018 – Хто ти? – Олена Вікторівна Шульженко;
2018 – Добровольці – Анна;
2018 – Два полюси любові – Аліна Ольшанська/Женя Курбатова, розлучені близнюки;
2018 – Смак щастя – Наташа;
2018 – Голос з минулого – Аля;
2019 – Зоя – Зоя;
2019 – Замок на піску – Ліза;
2020 – Найгірша подруга – Вікторія Компанієць.
Про подробиці свого особистого життя Клавдія не розповідає ні в інтерв'ю, ні в соцмережах. При цьому, з огляду на її завантаженість, можна зробити висновок, що зараз у молодої дівчини у пріоритеті – бажання самореалізуватися. Проте красуня не забуває радувати своїх підписників в Instagram сексуальними знімками. Ми підібрали для тебе найспокусливіші з них. Насолоджуйся:
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