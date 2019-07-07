Потап приголомшив подорожжю з сином: яскраві фото

Популярний репер Потап поділився з шанувальниками знімками екстремальної подорожі з сином Андрієм. Фото з'явилися на офіційній сторінці продюсера в Instagram.

Про те, що український репер і продюсер Олексій Потапенко захопився вертольотами стало відомо зовсім недавно, на своїй сторінці в Instagram виконавець став ділитися кадрами з аеродромів на їхньому тлі і зізнаватися в любові цього виду транспорту.

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Хобі зірки набирає обертів, про що свідчать нові фото Потапа в компанії з його сином Андрієм на борту вертольота. У підписі під знімком Потап вказав напрямок, куди вони летять.

"To Odessa in helicopter (В Одесу на вертольоті)", – коротко прокоментував кадр Потап.

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