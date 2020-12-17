Леся Нікітюк приміряла спокусливу сукню для зустрічі Нового року

Ведуча Леся Нікітюк показала нове бездоганне фото. Шанувальники у захваті від красуні!

33-річна Леся Нікітюк запостила в інстаграмі декілька нових фотографій, на яких відображена у вечірній сукні.

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Чорна сукня з розсипом стразів і оголеною спиною сидить на Лесі бездоганно. В руках Нікітюк тримає келих з шампанським, а поруч стоїть відерце з льодом, в якому охолоджується пляшка смачного напою. Що цікаво, позує Леся, стоячи на балконі, на тлі дороги і нічного міста. У неї бездоганна укладка і гарний макіяж.

"Хто де зустрічає Новий рік? Я буду на балконі", – жартома написала зірка.

Нікітюк пишається своїми формами і не соромиться їх демонструвати публіці. На ще одному пікантному знімку Леді Ле розташувалася біля дзеркала у гримерці прямо на столі. На ній – маленьке чорне плаття зі спідницею кльош.

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