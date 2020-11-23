Лиса Леся Нікітюк викликала фурор у мережі: фото

Ведуча Леся Нікітюк не перестає дивувати суспільство. Шанувальники Лесі активно коментують новий образ ведучої!

Українська ведуча Леся Нікітюк вразила телеглядачів і користувачів соцмереж несподіваною зачіскою: дівчина з'явилася на публіці "лисою".

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Такий образ Леся вибрала для відвідування вчорашнього ефіру шоу "Танці з зірками", де була одним з членів журі. Так, спочатку в ефірі Леся постала довговолосою блондинкою. Як виявилося, це була перука, яку у всіх на очах зняла ведуча, під ним вона була лисою. Фани підозрюють, що це грим, тому що в соцмережах засвітилися кадри, де Нікітюк готують до ефіру стилісти. Там прекрасна шевелюра зірки на місці.

За допомогою таких хитрощів Леся частково "перевтілилася" на Влада Яму. "Чого не зробиш заради публіки", – підписала фотографію в Instagram зірка. У коментарях користувачі не стримують емоцій!

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