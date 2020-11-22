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Леся Нікітюк завела мережу провокативним образом у міні і колготах: спокусливе фото
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Українська шоувумен Леся Нікітюк вміє вигідно показати свої принади. І свіже фото, на якому красуня сміливо підкреслила свої стрункі ніжки відвертою спідницею, – не виняток.
Так, телеведуча Леся Нікітюк пишається своїми формами і не соромиться їх демонструвати публіці. На черговому пікантному знімку Леді Ле розташувалася біля дзеркала у гримерці прямо на столі. На ній – маленьке чорне плаття зі спідницею кльош, ажурні колготи і грубі черевики на шнурівці – тренд осіннього сезону. Волосся зібране в гладку зачіску і високий хвіст, а макіяж – природний.
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"Долар би так падав, як моя вага на фото в інст", – з гумором підписала провокативний кадр Нікітюк.
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