Леся Нікітюк показала знімок зі своїм домашнім улюбленцем

Леся Нікітюк – не тільки відома телеведуча, але і не менш активна блогерка в Instagram. Зірка вже завоювала 3-мільйонну армію шанувальників, яким показала чергову фотосесію зі своїм собакою.

Зірка телеекранів активно показує підписникам кожен свій крок, особливо Нікітюк сподобалося публікувати кумедні знімальні моменти. Крім цього, Леся також активно постить кадри зі своїм домашнім улюбленцем – маленьким собачкою на кличку Рафік.

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Не стало винятком і одне з останніх фото. Так, красуня тримає на руках Рафіка. Собачка при цьому смішно позує. У підписі до знімка телеведуча поспішила засипати улюбленця милими прізвиськами.

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