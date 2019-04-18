Настя Каменських позувала у сукні на голе тіло

Українська співачка Настя Каменських потішила фанатів новими фото у міні-сукні. Фотографією артистка поділилася в своєму Instagram.

На фото NK позує в блискучому короткому платті, яке підкреслює форми співачки. Артистка доповнила образ яскравим макіяжем і шикарною укладкою.

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Шанувальникам ефектний кадр сподобався, а м'яке падаюче світло лише посилило сприйняття, тому Настя виглядала ще більш звабливою. Коментатори відзначили апетитні стрункі форми співачки, підкресливши, що відверті наряди їй неймовірно личать.

Користувачі мережі почали активно коментувати нове фото Насті: "Ти досконалість", "Блискуча жінка в блискучій сукні", "Українська Джей Ло", "І як тут не закохатися?".

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