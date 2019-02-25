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MARUV 8 березня

Дуже схудла зірка Щоденника Бріджит Джонс зачарувала публіку

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У акторки була шестирічна перерва в кар'єрі - фото 1
У акторки була шестирічна перерва в кар'єрі / livefom

49-річна актриса Рене Зеллвегер не часто з'являється на червоній доріжці. Однак днями зірка стала гостею after-party Оскара 2019.

На заході селебріті з'явилася в чорній сукні-міді з квадратним декольте, пишними рукавами і сексуальним вирізом до стегна з одного боку. Лаконічний образ зірка доповнила туфлями з ремінцем навколо щиколотки.

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У 2010 році знаменитість взяла шестирічну перерву в кар'єрі. В інтерв'ю головному редактору People Джесс Кейглі Зеллвегер пояснила, чому вона прийняла таке рішення. Рене зізналася, що стала нещасною через те, що поставила свою кар'єру на перше місце в житті:

"Мені було цікаво пізнати щось інше крім акторства. Поки я активно знімалася, у мене абсолютно не було часу. Я завжди любила писати. Можливо, якби так і не дочекалася ролей свого часу, освоїла б професію журналіста..."

Бріджит Джонс - фото 309838
Бріджит Джонс

У 2016 році вона повернулася на екрани з фільмом "Бріджит Джонс 3". З тих пір Рене не часто виходила в світ. Наразі вона знімається в серіалі "Що/якщо" (What/If).

Дуже схудла зірка Щоденника Бріджит Джонс зачарувала публіку - фото 309834

Дуже схудла зірка Щоденника Бріджит Джонс зачарувала публіку - фото 309835

Дуже схудла зірка Щоденника Бріджит Джонс зачарувала публіку - фото 309836

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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