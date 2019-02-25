Американська супермодель прийшла на Оскар в "голому" платті: фотофакт

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер з’явилася на церемонії Оскара в чорному оксамитовому вбранні з вкрай відвертими вирізами на стегнах. Користувачі мережі вже зацінили сміливий лук красуні.

Так, супермодель прийшла на церемонію вручення премії Оскар 2019 у дуже відвертому вбранні. Для такого випадку красуня одягнула чорне оксамитове плаття з кристалами на стегнах і дуже відвертими вирізами з боків.

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Автором наряду є лівано-американський дизайнер Ремі Каді. Представники ЗМІ відзначили, що Кендалл Дженнер не одягнула під свій наряд спідню білизну. Ефектно доповнили плаття елегантні туфлі-човники на шпильці і масивні сережки.

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