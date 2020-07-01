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Леся Нікітюк похизувалася спокусливою фігурою в піжамі свого бренду

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська шоувумен Леся Нікітюк продовжує радувати своїх підписників спокусливими кадрами. Цього разу красуня показала апетитні форми.

Так, 32-річна Леся Нікітюк опублікувала в Instagram два яскравих літніх фото, на яких продемонструвала підтягнутий живіт і стрункі ноги. Леді Ле позувала в одному з нових столичних комплексів для літнього відпочинку, який вона відзначила в пості.

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Крім цього, зірка телеекранів позувала в піжамі свого бренду #samaшила. Додамо, що напередодні Нікітюк розкритикували за вартість комплектів яскравих піжам, які вона продає за 599 грн. На офіційній сторінці бренду в Instagram користувачі мережі активно коментували фото піжам, залишаючи лише одне слово – "дорого".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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