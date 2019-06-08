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Фітнес-блогерка показала апетитні форми в купальнику (18+)

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Теммі Хемброу у купальнку - фото 1
Теммі Хемброу у купальнку / instagram.com/tammyhembrow/

Австралійська блогерка Теммі Хемброу похизувалась перед фанатами сексуальними формами у купальнику. Ця дівчина завжди готова до літнього сезону.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу вже тривалий час підкорює Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, за яким стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами жінка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно ця гаряча матуся похизувалась своїми апетитними формами у купальнику, викликавши справжній захват у фанатів. Теммі готова до пляжного сезону увесь рік, а ви?

Фітнес-блогерка показала апетитні форми в купальнику (18+) - фото 332816

Фітнес-блогерка показала апетитні форми в купальнику (18+) - фото 332817

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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