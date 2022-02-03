Леопардового принту забагато не буває: H&M представив нову весняну колекцію

H&M представив нову весняно-літню колекцію Press Play ("Натисніть кнопку Play"). Цього сезону дизайнери бренду надихнулися модою 80-х і 90-х років, а також улюбленими музикантами покоління Z, які відрізняються ексцентричністю та індивідуальністю.

У лінійці можна знайти оригінально скроєні джинси на шнурівці, костюм вільного крою, атласний комплект кольору лайма, купальник з леопардовим принтом, мініспідницю з заклепками, напівпрозорий топ з пишними оборками, чорну мінісукню, декоровану стразами та зеленим кружком. Про це пише видання Buro247.

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Серед аксесуарів окремої уваги заслуговують яскраво-зелені сережки у формі змій і кольє-ланцюг. Завершити образ пропонують взуттям: яскраво-червоними ковбойками або чорними клогами на масивній підошві.

Раніше Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина. Вона має характерний для мюль загострений носок, а верх відсилає до кросівок: класичні смужки, гумова вставка та шнурки. IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" надійдуть у продаж найближчими днями. За одну пару доведеться віддати 150 доларів.

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