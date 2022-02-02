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Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні

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Гейлі Бібер приміряла стильні образи для зйомок - фото 1
Гейлі Бібер приміряла стильні образи для зйомок

Гейлі Бібер знялася для нового весняного номера журналу WSJ. Над фотосесією у ретро-стилі працював Анжело Пеннетта.

В інтерв'ю виданню модель розповіла про запуск свого б'юті-бренду Rhode. У його рамках будуть представлені засоби догляду за шкірою, декоративна косметика, парфумерія та догляд за волоссям.

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Гейлі також поділилася думками про дітей. Модель зазначила, що не планує заводити дитину цього року. Але це зовсім не означає, що вона та Джастін не думають про це.

Я думаю, що в ідеалі найближчі пару років ми намагатимемося. Але є причина, через яку ми називаємо це спробою, правда? Ніхто не знає, скільки часу на це потрібно. Безперечно, цього року дітей не буде, – розповіла Бібер.

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494748

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494749

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494750

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494751

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494752

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494753

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494754

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494755

Гейлі Бібер знялася для нового журналу WSJ: стильні фото красуні - фото 494756

Раніше Гейлі Бібер знялася у новій кампанії Jimmy Choo. Вона продемонструвала оновлені моделі човників та сумку Varenne.

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