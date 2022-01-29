Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина

Все нові й нові інтерпретації кросівок не перестають нас дивувати. На цей раз Бейонсе та Adidas випустили чергову модель, присвячену Дню Святого Валентина.

Капсульна колекція під назвою IVY HEART представлена в основному у бежевих та червоних відтінках. А родзинкою стала пара взуття – мюлі, пише HYPEBAE.

І ще: Dolce & Gabbana випустив стильну капсульну колекцію на честь року Тигра

Суть у тому, що співачка та дизайнери бренду створили модель на основі класичних кросівок adidas Originals. Взуття має характерний для мюль загострений носок, а верх відсилає до кросівок: класичні смужки, гумова вставка та шнурки.

IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" надійдуть у продаж найближчими днями. За одну пару доведеться віддати 150 доларів.

Читайте також: Як модно носити шарф взимку 2022 року