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Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина

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Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина - фото 1

Все нові й нові інтерпретації кросівок не перестають нас дивувати. На цей раз Бейонсе та Adidas випустили чергову модель, присвячену Дню Святого Валентина.

Капсульна колекція під назвою IVY HEART представлена в основному у бежевих та червоних відтінках. А родзинкою стала пара взуття – мюлі, пише HYPEBAE.

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Суть у тому, що співачка та дизайнери бренду створили модель на основі класичних кросівок adidas Originals. Взуття має характерний для мюль загострений носок, а верх відсилає до кросівок: класичні смужки, гумова вставка та шнурки.

IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" надійдуть у продаж найближчими днями. За одну пару доведеться віддати 150 доларів.

Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина - фото 494275

Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина - фото 494276

Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина - фото 494277

Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина - фото 494278

Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина - фото 494280

Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина - фото 494281

Бейонсе разом з Adidas випустила незвичайне взуття до Дня Валентина - фото 494279

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