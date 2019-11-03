Леонардо Ді Капріо зустрівся з Гретою Тунберг

Оскароносний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зустрівся та поспілкувався з уже відомою шведською екоактивісткою Гретою Тунберг. Актор опублікував у своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Леонардо Ді Капріо зазначив, що має сподівання, що послання 16-річно екоактивістки Грети Тунберг – це тривожний сигнал для всіх світових лідерів про те, що пора бездіяльності закінчилася.

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"Саме завдяки Греті і молодим активістам у всьому світі я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Для мене було честю провести час з Гретою. Ми домовилися підтримувати один одного в нашому прагненні забезпечити світле майбутнє нашій планеті", – прокоментував зустріч Ді Капріо.

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