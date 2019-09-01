Леонардо Ді Капріо назвав роль, за яку йому соромно

44-річний володар Оскара Леонардо Ді Капріо дуже хотів би забути про той факт, що в його портфоліо є фільм Кафе Донс Плам.

Кафе Донс Плам – мікробюджетна чорно-біла розмовна інді-драма, знята менш ніж за тиждень в середині дев'яностих, коли Лео було трохи за двадцять.

І ще: Леонардо Ді Капріо опублікував знімок українського фотографа

У центрі – група молодих людей, які збираються на вихідних у титульному кафе в Лос-Анджелесі і ведуть відверті бесіди і міркування. В основному – на тему статевого життя. При цьому, згідно з легендою, ідея картини належить саме Ді Капріо.

Кафе виявилося настільки вульгарним (і це з урахуванням купи вирізаних з фінального монтажу сцен), що в 1998 році судовим порядком був заборонений його показ на території США і Канади. Причому Лео став наполягати, що спочатку це була лаконічна короткометражка, яку "для чогось" розтягнули до повного метра. І він працював на ній "виключно зі своєї ласки".

Читайте також: Леонардо Ді Капріо вперше стане батьком, – ЗМІ