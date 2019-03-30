Леонардо Ді Капріо опублікував знімок українського фотографа

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію українського фотографа Олександра Ладанівського. Тема знімку фотографа зі Львова була присвячена проблемі глобального потепління.

Кадр був зроблений для каналу Discovery, де час від часу з'являються роботи українця. На фотографії зображений найбільший льодовик Європи, який розташовується в Ісландії. Він тане з шаленою швидкістю – щорічно він зменшується на 100 метрів. І Ладанівський з сумом констатує: якщо на проблеми зміни клімату суспільство не зверне належної уваги, то нащадки такої краси вже не побачать.

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"У мене шок! Моє фото опублікував у своєму профілі Леонардо Ді Капріо!" – поділився емоціями фотограф.

Він каже, що спочатку не повірив своїм очам і думав, що це фейкова сторінка. Однак коли зайшов на профіль зірки, побачив галочку верифікації і 30 мільйонів підписників, то зрозумів – це саме той кумир мільйонів.

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