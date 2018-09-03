Динамо – Карпати: відео голів та огляд сенсаційного матчу

Матч Динамо (Київ) – Карпати (Львів) відбувся 2 вересня на НСК "Олімпійський" та здивував несподіваним результатом. "Леви" в меншості перемогли "біло-синіх" та здобули 3 очки на виїзді. До вашої уваги відео голів та огляд гри!

Доля матчу Динамо – Карпати вирішилася ще в першому таймі, адже за 45 хвилин львів'яни зуміли двічі поцілити у ворота господарів поєдинку.

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Свій супершанс забити гол Динамо отримало вже на перших хвилинах матчу, однак молодий Супряга не скористався ним. Тим часом "леви" використали "обрізки" киян у власному штрафному сповна. На 17 хвилині матчу Вербіч помилився з передачею на Бурду, у результаті чого м'яч підхопив Мякушко і зробив передачу на неприкритого Шведа. У свою вергу Мар'ян красиво і влучно пробив під поперечину. Рахунок відкритий!

Відео гола Шведа (Карпати) на 17-й хвилині:

Після забитого голу Карпати на сіли в оборону та продовжували атакувати. "Біло-сині" теж не пасли задніх, однак львівський кіпер Кучинський демонстрував справжні дива. Натомість Карпати у компенсований час першого тайму знову потішили своїх фанів. Карраскаль зробив пас на Шведа, який легко обіграв Кадара і впритул розстріляв ворота Бойка, оформивши дубль.

Відео голу Шведа (Карпати) на 45 (+1) хвилині:

Після перерви та замін у складі Динамо додали в агресії, унаслідок чого на 57 хвилині Мегреміч, на думку арбітра Дердо, порушив правила проти Русина, та отримав другу жовту – а, відтак, і червону картку.

Відео вилучення Мегреміча (Карпати):

Попри те, що Карпати залишилися в меншості, кияни не реалізували свою кількісну перевагу. Кучинський продовжував рятувати свою команду від неприємностей, а оборона руйнувала всі атаки Динамо. Матч так і закінчився з рахунком 0:2.

Огляд матчу 2 вересня 2018 року:

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