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Коноплянку вигнали з поля в Німеччині: опубліковано відео

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Євген Коноплянка - фото 1
Євген Коноплянка / ua-football

Лідер збірної України Євген Коноплянка провів вкрай невдалий матч за "Шальке" після повернення на поле через травму.

Наш співвітчизник вийшов в стартовому складі "кобальтових" в домашньому поєдинку проти берлінської "Герті" в другому турі Бундесліги.

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Коноплянка, як і його партнери, просто провалили гру. Футболісти "Шальке" двічі пропустили від польського легіонера "Герті" Онджея Дуди. Причому другий м'яч команда з Гельзенкірхена пропустила після того, як українець заробив червону картку, збивши суперника перед штрафним.

При цьому Євген був явно не згоден з рішенням рефері, вимагаючи від нього перегляду відеоповтору, проте суддя не змінив свого рішення.

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Джерело: youtube
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