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Lenovo Legion встановив рекорд потужності

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Lenovo Legion - фото 1
Lenovo Legion / thetimeshub

Літо 2020 року знову змінило позиції смартфонів в рейтинговій таблиці за потужністю. Намічається новий лідер за продуктивністю серед мобільних пристроїв – Lenovo Legion.

Новинку ще навіть не встигли анонсувати, а вона вже буквально рве на шматки всіх своїх конкурентів, побивши всі попередні рекорди швидкості.

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Нещодавно в рейтингу бенчмарку AnTuTu засвітився результат продуктивності Lenovo Legion з модельним номером L79031, де новинка набрала рекордні 648 871 бал – на момент публікації новини цей показник є абсолютним рекордом. У його найближчого конкурента 646 310 балів – це ігровий смартфон ASUS ROG Phone 3, презентація якого намічена на 22 липня.

Технічні характеристики Lenovo Legion не розкривають, але згідно з чутками, мобільний апарат отримає екран з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів і частотою оновлення 144 Гц, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, 512-гігабайтний накопичувач UFS 3.1, 20-мегапіксельну фотокамеру для селфі і основну камеру 64 +16 Мп.

Lenovo Legion встановив рекорд потужності - фото 415181

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Джерело: thetimeshub
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