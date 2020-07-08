На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оновлений рейтинг найпотужніших Android-смартфонів очолила темна конячка
-
- 86
Якщо ви досі вибираєте смартфон за балами, які він набирає в популярному бенчмарку AnTuTu, то оновлений рейтинг допоможе вам визначитися. До вашої уваги ТОП 10 смартфонів на базі "зеленого" робота, які вражають своєю потужністю!
У десятці найпродуктивніших смартфонів серед флагманів перше місце посів OPPO Find X2 Pro, який набрав 609 045 балів. У трійку лідерів також увійшли OnePlus 8 Pro і Redmi K30 Pro з 597 053 і 587 493 "папугами" відповідно.
Це цікаво: У мережу "злили" характеристики камер OnePlus Nord
Решта рядків рейтингу дісталися Xiaomi Mi10 Pro 8/256 ГБ (584 652 бали), iQOO 3 8/128 ГБ (580 530), One Plus 8 8/128 ГБ (576 086), Poco F2 Pro 8/256 ГБ (572 967), Xiaomi Mi10 8/256 ГБ (568 646), Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 12/128 ГБ (516 823) і Samsung Galaxy S20 + 5G 12/128 ГБ (514 929). Останні дві моделі виявилися єдиними фіналістами червневого чарту з процесорами Exynos.
Лідером у середньому ціновому сегменті минулого місяця став Redmi K30 5G 6/64 ГБ, який набрав у бенчмарку 317 019 балів. За ним з невеликим відривом йдуть HUAWEI Nova 7i (6/128 ГБ) і Redmi Note 8 Pro (6/128 ГБ) з 308 545 і 292 125 "папугами" відповідно. Далі за списком розташувалися realme 6 Pro 8/128 ГБ (284 126), Redmi Note 9 Pro 8/128 ГБ (279 110), Redmi Note 9S 6/128 ГБ (277 531), Mi Note 10 Pro 8/256 ГБ (274 955), OPPO Reno2 8/256 ГБ (273 052) і Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/128 ГБ (271 855 балів).
На відміну від флагманського сегмента, набір процесорів середнього класу в рейтингу продуктивності виявився різноманітнішим. Так, переможець побудований на базі чипа Snapdragon 765G, інші процесори Qualcomm у топ-10 представлені моделями Snapdragon 720G і 730G, а пристрої на базі Kirin 810 і MediaTek Helio G90T опинилися у верхній частині рейтингу.
Читайте також: Вигідне вкладення грошей: експерти розповіли, який смартфон найменше знецінився
-
07:59Леся Нікітюк спокусила кадром зі спальні у мереживній білизні
-
07:33Cupra показала "заряджений" електричний хетчбек
-
07:14Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі
-
00:24Динамо – Ворскла: відео голів і огляд фіналу Кубка України 2020
- 08 липня
-
21:53Ентузіаст під'єднав секс-іграшки до Nintendo Switch
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:32Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію
-
21:15ДИНАМО – ВОРСКЛА ▶ дивитись онлайн фінал Кубка України 2020
-
21:009 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Як позбутися болю у м'язах після тренувань: три прості способи
-
20:23Рейтинг міст, у яких мешкає найбільше мільярдерів
-
19:52М'ясоїди проти Вегетаріанців: учені розповіли, хто товстіє швидше
-
19:37Музеї з усього світу хизуються найкращими сідницями у своїх колекціях
-
19:24Далай-лама випустив альбом, який дозволить розслабитися: слухайте дебютну платівку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:11Rolls-Royce зашифрував таємне послання в автомобілі Wraith Kryptos
-
18:53Оновлений рейтинг найпотужніших Android-смартфонів очолила темна конячка
-
18:44Телеведуча випадково засвітила публіці оголені груди моделі
-
18:26Коронавірус проти весілля: у Римі наречені влаштували акцію протесту
-
18:16В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський у серіалі Слуга народу
-
18:00Гороскоп на 9 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:56Учені пояснили, чому пошуки ідеальних партнерів приречені на провал
-
17:5010 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям
-
17:39Брітні Спірс показала, як займається йогою у крихітному бікіні: спокусливе відео
-
17:24Чарівна та стильна: дивіться на фото юної Фріди Кало
-
07:14Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі
-
00:24Динамо – Ворскла: відео голів і огляд фіналу Кубка України 2020
- 08 липня
-
21:32Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію
-
21:15ДИНАМО – ВОРСКЛА ▶ дивитись онлайн фінал Кубка України 2020
-
17:5010 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям
-
15:08Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
-
13:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?
-
11:21Для цих знаків Зодіаку середина літа стане початком нового життя
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня
-
07:16Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози
- 07 липня
-
21:37І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами
-
19:32Носач, квока, риба-крапля: ТОП 10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути
-
17:14А тепер усе інакше: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х
-
14:12Рейтинг смартфонів, які найвигідніше купувати на вторинному ринку
-
13:17Українці можуть подорожувати в 23 країни світу: список та умови в'їзду
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня
-
07:13Погода в Україні 7 липня: у які області прийде похолодання
- 06 липня
-
20:15Як бути успішним на роботі і залишатися собою
-
18:41Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку
-
17:10Чи передається коронавірус через взуття: відповідь медиків
-
14:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
13:146 липня: що не можна робити напередодні Івана Купала
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня
-
07:27Погода в Україні 6 липня: точний прогноз на понеділок
- 05 липня
-
21:51Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів