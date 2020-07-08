Оновлений рейтинг найпотужніших Android-смартфонів очолила темна конячка

Якщо ви досі вибираєте смартфон за балами, які він набирає в популярному бенчмарку AnTuTu, то оновлений рейтинг допоможе вам визначитися. До вашої уваги ТОП 10 смартфонів на базі "зеленого" робота, які вражають своєю потужністю!

У десятці найпродуктивніших смартфонів серед флагманів перше місце посів OPPO Find X2 Pro, який набрав 609 045 балів. У трійку лідерів також увійшли OnePlus 8 Pro і Redmi K30 Pro з 597 053 і 587 493 "папугами" відповідно.

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Решта рядків рейтингу дісталися Xiaomi Mi10 Pro 8/256 ГБ (584 652 бали), iQOO 3 8/128 ГБ (580 530), One Plus 8 8/128 ГБ (576 086), Poco F2 Pro 8/256 ГБ (572 967), Xiaomi Mi10 8/256 ГБ (568 646), Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 12/128 ГБ (516 823) і Samsung Galaxy S20 + 5G 12/128 ГБ (514 929). Останні дві моделі виявилися єдиними фіналістами червневого чарту з процесорами Exynos.

Лідером у середньому ціновому сегменті минулого місяця став Redmi K30 5G 6/64 ГБ, який набрав у бенчмарку 317 019 балів. За ним з невеликим відривом йдуть HUAWEI Nova 7i (6/128 ГБ) і Redmi Note 8 Pro (6/128 ГБ) з 308 545 і 292 125 "папугами" відповідно. Далі за списком розташувалися realme 6 Pro 8/128 ГБ (284 126), Redmi Note 9 Pro 8/128 ГБ (279 110), Redmi Note 9S 6/128 ГБ (277 531), Mi Note 10 Pro 8/256 ГБ (274 955), OPPO Reno2 8/256 ГБ (273 052) і Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/128 ГБ (271 855 балів).

На відміну від флагманського сегмента, набір процесорів середнього класу в рейтингу продуктивності виявився різноманітнішим. Так, переможець побудований на базі чипа Snapdragon 765G, інші процесори Qualcomm у топ-10 представлені моделями Snapdragon 720G і 730G, а пристрої на базі Kirin 810 і MediaTek Helio G90T опинилися у верхній частині рейтингу.

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