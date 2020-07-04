Вигідне вкладення грошей: експерти розповіли, який смартфон найменше знецінився

Найбільший у світі сайт для порівняння цін смартфонів SellCell опублікував результати власного дослідження. Експерти вивчили, які моделі за останні два роки найменше втратили у вартості. Крім того, у звіті представлена ​​цікава статистика вподобань користувачів.

Співробітники SellCell вивчили актуальні ціни пристроїв Apple, Samsung, Google, Sony і LG, порівнявши їх з рекомендованими роздрібними розцінками дворічної давності.

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Як з'ясувалося, з усіх смартфонів, що вийшли у 2018 році, найменше в вартості втратив iPhone XR. І це при тому, що відтоді він подешевшав на 53,2%. Для порівняння, випущений у тому ж році LG G7 ThinQ став дешевшим майже на 90%.

Зміна цін на різні моделі, випущені у 2018 році:

iPhone XR (64 ГБ): первісна ціна в $ 749 скоротилася на 53,2% iPhone XS (64 ГБ): первісна ціна в $ 999 скоротилася на 56%; iPhone XS Max (64 ГБ): первісна ціна в $ 1099 скоротилася на 56,8%; Samsung Galaxy Note9 (128 ГБ): первісна ціна в $ 1000 скоротилася на 72,4%; Samsung Galaxy S9 + (64 ГБ): первісна ціна в $ 840 скоротилася на 75,6%; Samsung Galaxy S9 (64 ГБ): первісна ціна в $ 719 скоротилася на 75,9%; Google Pixel 3 XL (64 ГБ): первісна ціна в $ 899 скоротилася на 79,1%; Google Pixel 3 (64 ГБ): первісна ціна в $ 799 скоротилася 79,2%; Sony Xperia XZ2 (64 ГБ): первісна ціна в $ 799 скоротилася на 86,9%; Sony Xperia XZ2 Premium (64 ГБ): первісна ціна в $ 999 скоротилася на 87,2%; LG V40 ThinQ (64 ГБ): первісна ціна в $ 900 скоротилася на 83,6%; LG G7 ThinQ (64 ГБ): первісна ціна в $ 749 скоротилася на 89,7%.

Найменше за 2 роки втратив у ціні iPhone XR

У звіті також говориться, що близько 51% користувачів iPhone оновлюють свої смартфони кожні два роки. Серед власників Android-пристроїв приблизно 40% також змінюють свій смартфон кожні два роки.

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