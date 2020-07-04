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Вигідне вкладення грошей: експерти розповіли, який смартфон найменше знецінився

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Android-смартфони знецінюються значно швидше - фото 1
Android-смартфони знецінюються значно швидше

Найбільший у світі сайт для порівняння цін смартфонів SellCell опублікував результати власного дослідження. Експерти вивчили, які моделі за останні два роки найменше втратили у вартості. Крім того, у звіті представлена ​​цікава статистика вподобань користувачів.

Співробітники SellCell вивчили актуальні ціни пристроїв Apple, Samsung, Google, Sony і LG, порівнявши їх з рекомендованими роздрібними розцінками дворічної давності.

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Як з'ясувалося, з усіх смартфонів, що вийшли у 2018 році, найменше в вартості втратив iPhone XR. І це при тому, що відтоді він подешевшав на 53,2%. Для порівняння, випущений у тому ж році LG G7 ThinQ став дешевшим майже на 90%.

Зміна цін на різні моделі, випущені у 2018 році:

  1. iPhone XR (64 ГБ): первісна ціна в $ 749 скоротилася на 53,2%
  2. iPhone XS (64 ГБ): первісна ціна в $ 999 скоротилася на 56%;
  3. iPhone XS Max (64 ГБ): первісна ціна в $ 1099 скоротилася на 56,8%;
  4. Samsung Galaxy Note9 (128 ГБ): первісна ціна в $ 1000 скоротилася на 72,4%;
  5. Samsung Galaxy S9 + (64 ГБ): первісна ціна в $ 840 скоротилася на 75,6%;
  6. Samsung Galaxy S9 (64 ГБ): первісна ціна в $ 719 скоротилася на 75,9%;
  7. Google Pixel 3 XL (64 ГБ): первісна ціна в $ 899 скоротилася на 79,1%;
  8. Google Pixel 3 (64 ГБ): первісна ціна в $ 799 скоротилася 79,2%;
  9. Sony Xperia XZ2 (64 ГБ): первісна ціна в $ 799 скоротилася на 86,9%;
  10. Sony Xperia XZ2 Premium (64 ГБ): первісна ціна в $ 999 скоротилася на 87,2%;
  11. LG V40 ThinQ (64 ГБ): первісна ціна в $ 900 скоротилася на 83,6%;
  12. LG G7 ThinQ (64 ГБ): первісна ціна в $ 749 скоротилася на 89,7%.
Найменше за 2 роки втратив у ціні iPhone XR - фото 414010
Найменше за 2 роки втратив у ціні iPhone XR

У звіті також говориться, що близько 51% користувачів iPhone оновлюють свої смартфони кожні два роки. Серед власників Android-пристроїв приблизно 40% також змінюють свій смартфон кожні два роки.

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Джерело: Gizchina
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