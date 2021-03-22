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Блогер купив екзоскелет, щоб підняти величезний меч з гри Final Fantasy VII: епічне відео

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Меч з гри Final Fantasy VII важить 22 кілограми - фото 1
Меч з гри Final Fantasy VII важить 22 кілограми

Популярний блогер Аллен Пен виготовив копію знаменитого гігантського меча Клауда з Final Fantasy VII. Виріб виявилося настільки важким, що Аллену довелося підстрахувати себе за допомогою екзоскелета, без якого використовувати зброю просто неможливо.

Вага створеного Алленом сталевого меча, який він показав на відео, складає 22 кілограми, а на коротку ручку через крутний момент діє сила близько 70 кілограмів, через що користуватися ним вкрай складно.

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У комп'ютерних іграх герої нерідко розгулюють з різноманітною зброєю. При цьому навіть гігантські палиці та сокири не викликають проблем: від їх помаху вороги ефектно розлітаються в різні боки. Однак в житті все не так просто.

Рішенням став екзоскелет SteadyCa, куплений на барахолці. Аллен Пен заявляє, що він надихався фільмом "Грань майбутнього" з Томом Крузом у головній ролі, а сама затія обійшлася у 900 доларів. Після того як меч закріпили за допомогою еластичного шнура, блогер зміг підняти його над головою та навіть зробити кілька помахів.

Судячи з відео, навіть з використанням роботизованого приводу подібні рухи даються складно, не кажучи вже про хитрощі, як в іграх. Тож не намагайтеся повторити щось подібне вдома!

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