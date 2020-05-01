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Lego представила нові набори по всесвіту Гаррі Поттера

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Lego Harry Potter Design - фото 1
Lego Harry Potter Design / brothers-brick

Набори Lego – ідеальний варіант дозвілля для карантину і самоізоляції. Величезний вибір на будь-який смак. А тепер компанія вирішила порадувати фанатів Гаррі Поттера, представивши шість нових наборів на тему магії.

Серед шести наборів є, наприклад, сова Гедвіга з 630 деталей, яка стане відмінною прикрасою на вашій полиці. Вартість такого набору становить 40 доларів. Є також кілька наборів з будинками по 100 доларів кожен: астрономічна вежа Хогвартса, звичайно, та будинок Візлі, який також називають норою.

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Lego представила нові набори по всесвіту Гаррі Поттера - фото 401258

"Щороку у нас є можливість відтворити захопливі сюжети з фільмів. Ми сподіваємося, що нові продукти надихнуть молодих будівельників по всьому світу повірити в те, що все можливо, коли вони розігрують свої власні пригоди в Чарівному світі", – розповів керівник проєкту Lego Harry Potter Design Маркос Бесса.

Передзамовлення на нові набори стартує 30 квітня, а в продаж вони надійдуть лише 1 серпня.

Lego представила нові набори по всесвіту Гаррі Поттера - фото 401252

Lego представила нові набори по всесвіту Гаррі Поттера - фото 401253

Lego представила нові набори по всесвіту Гаррі Поттера - фото 401254

Lego представила нові набори по всесвіту Гаррі Поттера - фото 401255

Lego представила нові набори по всесвіту Гаррі Поттера - фото 401256

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Джерело: brothers-brick
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