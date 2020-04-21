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Коронавірус Карантин

Ідеальна гра під час карантину: спробуй витратити весь статок Білла Гейтса

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Spend Bill Gates 'Money - фото 1
Spend Bill Gates 'Money / businessinsider

Розробник Ніл Агарвал створив "симулятор Білла Гейтса" – гру, в якій потрібно витратити усі гроші мільярдера на каву, літаки, авіаносці, особняки, спортивні команди, автомобілі та техніку. Зіграйте у Spend Bill Gates 'Money – можливо, після одного раунду ти більше не захочеш бути багатієм.

Ніл Агарвал додав на свій сайт Neal.fun "симулятор Білла Гейтса". Завдання гравця – витратити статок засновника Microsoft у 90 мільярдів доларів (реальний статок уже становить $ 106,6 млрд).

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Почати гру!

Асортимент покупок обмежений 42 предметами. Серед них Біг-Мак, пасажирський літак, картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", а також бейсбольна, баскетбольна і футбольна команди. Згідно з сайтом, статку Білла Гейтса вистачить на покупку 6000 винищувачів F16. Для порівняння – на червень 2018 року їх випустили всього 4604.

Ідеальна гра під час карантину: спробуй витратити весь статок Білла Гейтса - фото 399295

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Джерело: neal.fun
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