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LEGO потролив новий пікап Ілона Маска: їхній варіант нічим не гірший

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Новий пікап Tesla не стібав хіба ледачий - фото 1
Новий пікап Tesla не стібав хіба ледачий

Компанія LEGO придумала свою версію пікапа Tesla Cybertruck Ілона Маска і поділилася "вдосконаленим" дизайном у твіттері. Вам однозначно сподобається!

На представленому фото показана цеглинка LEGO з чотирма колесами, яка імітує новенький пікап від Tesla.

І ще: Tesla Cybertruck vs Ford F-150: Маск влаштував пікапам справжні змагання (відео)

"Еволюція пікапа вже тут. Гарантована ударостійкість", – свідчить підпис до посту, який натякає на тріснуте скло під час презентації автомобіля.

Нагадаємо, що концепт Tesla Cybertruck представили публіці 22 листопада. Але футуристичний пікап, натхненний фільмом про Джеймса Бонда "Шпигун, який мене любив" і "Той, що біжить по лезу", в мережі сприйняли зі скептицизмом. Воно й не дивно, адже тут і дизайн суперечливий. І броньоване скло автівки розбилося під час презентації.

Перші електропікапи з'являться тільки у 2021 році, але вже зараз, всього за п'ять днів після презентації, на нього оформили понад 250 000 попередніх замовлень.

Читайте також: У Данії ентузіаст створив пікап Tesla з Lego: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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