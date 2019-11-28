LEGO потролив новий пікап Ілона Маска: їхній варіант нічим не гірший

Компанія LEGO придумала свою версію пікапа Tesla Cybertruck Ілона Маска і поділилася "вдосконаленим" дизайном у твіттері. Вам однозначно сподобається!

На представленому фото показана цеглинка LEGO з чотирма колесами, яка імітує новенький пікап від Tesla.

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"Еволюція пікапа вже тут. Гарантована ударостійкість", – свідчить підпис до посту, який натякає на тріснуте скло під час презентації автомобіля.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof pic.twitter.com/RocTEkzzwI — LEGO (@LEGO_Group) November 27, 2019

Нагадаємо, що концепт Tesla Cybertruck представили публіці 22 листопада. Але футуристичний пікап, натхненний фільмом про Джеймса Бонда "Шпигун, який мене любив" і "Той, що біжить по лезу", в мережі сприйняли зі скептицизмом. Воно й не дивно, адже тут і дизайн суперечливий. І броньоване скло автівки розбилося під час презентації.

Перші електропікапи з'являться тільки у 2021 році, але вже зараз, всього за п'ять днів після презентації, на нього оформили понад 250 000 попередніх замовлень.

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