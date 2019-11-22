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Маск показав броньований електропікап Cybertruck, і це треба бачити

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Tesla Cybertruck - фото 1
Tesla Cybertruck

Очільник компанії Tesla Ілон Маск презентував новенький броньований електричний пікап Cybertruck, який підкорюватиме Марс. Як це пов'язано з Бондом і чому транспорт виявився не таким міцним - читайте далі.

На презентації у Лос-Анджелесі Ілон Маск показав несподівану вантажівку для Марса під назвою Cybertruck. Це броньований електричний пікап з герметизованою комплектацією. Щоправда, придбати його зможе кожен охочий з достатнім балансом.

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Відзначаємо, що надихнув на такий футуристичний дизайн фільм "Шпигун, який мене кохав" 1977 року про агента Джеймса Бонда. І це не дивно, адже Маск обожнює втілювати в реальність свої дивацькі мрії.

До слова, кузов пікапа створено з такої ж сталі, як і космічний корабель SpaceX Starship, тому витримає і стрільбу з вогнепальної зброї і надто агресивних людей. А от вікна, які Ілон Маск назвав "прозорим металом" не виправдали свої броньовані функції. Адже один з працівників кинув у скло сталевий підшипник, який моментально його розбив. І поки в мережі жартують, що хлопець вже не працює в компанії, то Маск наголосив, що виправить цю невдачу.

Додамо, що Tesla Cybertruck має автоматично адаптовану підвіску, автопілот, дві розетки на 110 і 220 вольтів, а також розганяється до 96,6 км за 2,9 секунди. Також є три версії електропікапа за кількістю моторів, від яких і залежить вартість: $39 900, $49 900 та $69 900.

Але придбати собі електрокар не вдасться прямо вже, адже перші моделі вироблятимуть наприкінці 2021, а тримоторні - наприкінці 2022 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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