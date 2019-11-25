Перший пікап Tesla став хітом продажів ще до початку виробництва

Анонс першого пікапа Tesla вийшов неоднозначним – у мережі вже встигли пройтися по незвичайному дизайну електрокара і його куленепробивному склу, що б'ється. Втім, на популярності майбутньої новинки це, схоже, анітрохи не позначилося. Ілон Маск уже розповів про кількість попередніх замовлень.

За даними засновника Tesla, всього за пару днів після презентації футуристичного "броньовика" компанія отримала 146 тисяч попередніх замовлень на покупку нового електрокара Cybertruck.

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Причому найбільше заявок припало саме на просунуту модифікацію з трьома двигунами та двомоторну версію – 41% і 42% від загального числа відповідно. На найдоступнішій модифікації з одним електромотором зупинили свій вибір решта 17% автолюбителів.

Варто зазначити, що мова йде не про повну передоплату – виробництво Cybertruck стартує лише у 2021 році, і для оформлення попереднього замовлення потрібно лише внести депозит у розмірі $ 100. Проте з урахуванням кількості заявок Tesla вже отримала майже $ 15 мільйонів для початку виробництва.

Уже зроблено понад 146 тисяч попередніх замовлень на Cybertruck

Нагадаємо, що пікап Cybertruck з одним двигуном і заднім приводом коштуватиме $ 39 900 (запас ходу 400 кілометрів, тягова сила – 3400 кг), повнопривідна двомоторна версія Cybertruck коштуватиме $ 49 900 (тягова сила – 4500 кг, запас ходу близько 480 км), а старша модифікація з повним приводом, тяговою силою у 6350 кілограмів і дальністю ходу 800 кілометрів на одному заряді обійдеться покупцям у $ 69 900.

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