Tesla Cybertruck vs Ford F-150: Маск влаштував пікапам справжні змагання (відео)

Ілон Маск показав відео, в якому новий електропікап Cybertruck від Tesla змагається зі своїм найближчим конкурентом – пікапом Ford F-150. Cybertruck не залишив жодного шансу своєму бензиновому опонентові.

Футуристичний сталевий електропікап став зіркою мережі через свій унікальний дизайн. Також юзери активно обговорювали технічні характеристики новинки. Як зазначив Маск, показники Cybertruck вищі, ніж у пікапів з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

І ще: Перший пікап Tesla став хітом продажів ще до початку виробництва

Так, Ілон Маск порівняв своє дітище з одним з найпопулярніших пікапів в США – Ford F-150. Він вивів обидві машини на "ринг" і змусив їх змагатися в "перетягуванні каната".

Маск у своєму Twitter поділився відеороликом, на якому Cybertruck змагається з Ford F-150. На кадрах видно, що електропікап впевнено перемагає. Ролик набрав вже понад 8,3 мільйона переглядів.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Читайте також: Справжній потоп: Tesla вразила екстремальним випробуванням свого авто