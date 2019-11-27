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У Данії ентузіаст створив пікап Tesla з Lego: фотофакт
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Електричний пікап незвичайної форми Tesla Cybertruck став об'єктом для натхнення фанів Lego. Є тільки кілька автомобілів у світі, які ідеально підходять для конструктора Lego. Так, відомий данський ентузіаст Lego-руху Пітер Блекерт представив свою версію електропікапа.
Допоки чергове дітище Ілона Маска являє собою концептуальну модель, і можна з упевненістю сказати, що серійна машина буде виглядати менш епатажно, Пітер Блекерт не став чекати релізу і представив свою зменшену копію обговорюваного електрокара. Квадратні форми концепту і деталі конструктора Lego – просто ідеальне поєднання. Поки в данській компанії ще роздумують над новим конструктором, ентузіаст Пітер вже презентував свою версію Tesla Cybertruck з пластикових деталей Lego.
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Іграшковий Cybertrucks виглядає дуже правдоподібно, і, безумовно, стане гідним представником сімейства конструкторів Lego. Блекерт використовував деталі з лінійки Lego Creator, оскільки форми пікапа Tesla настільки прості, що використовувати елементи конструктора Lego Technic нема потреби.
Очевидно, фанатам доведеться почекати якийсь час, поки Lego не випустить офіційний конструктор, якщо він взагалі з'явиться. Але з урахуванням того, що серійне виробництво пікапа Tesla має стартувати у 2021 році, доведеться поки експериментувати з конструктором самостійно, надихаючись ідеями Блекерта або власною фантазією.
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