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Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію

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Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 1

Херсон – це Україна! російські окупанти відійшли з міста, а у центрі майорить український прапор. ЗСУ зовсім скоро звільнять усю Херсонщину. З нагоди таких новин багато українських бізнесів не змогли стриматися і відреагували у свій спосіб – змінили логотипи або ж анонсували своє повернення.

Дивіться, як креативно реагують українці й висловлюють свій захват Херсону! Верховна Рада, Дія, ДСНС, Укрзалізниця, Укрпошта та інші трохи змінили свої логотипи на підтримку Херсона.

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Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 515628

Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 515629

Компанії не можуть втриматися, щоб не відреагувати на цей привід та креативно прокомунікувати з аудиторією.

Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 515631
Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 515633
Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 515632

І ще порція реакцій українців на звільнення Херсона:

Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 515634
Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 515636
Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію - фото 515635

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