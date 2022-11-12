Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію

Херсон – це Україна! російські окупанти відійшли з міста, а у центрі майорить український прапор. ЗСУ зовсім скоро звільнять усю Херсонщину. З нагоди таких новин багато українських бізнесів не змогли стриматися і відреагували у свій спосіб – змінили логотипи або ж анонсували своє повернення.

Дивіться, як креативно реагують українці й висловлюють свій захват Херсону! Верховна Рада, Дія, ДСНС, Укрзалізниця, Укрпошта та інші трохи змінили свої логотипи на підтримку Херсона.

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Компанії не можуть втриматися, щоб не відреагувати на цей привід та креативно прокомунікувати з аудиторією.

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