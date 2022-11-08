Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем

Кандидат на виборах до парламенту Тайваню використав у своїй передвиборчій рекламній кампанії фото Зеленського та путіна, а також кольори українського прапора. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Тайванський політик Дуан Тіпей, кандидат на виборах до парламенту, використав фото Зеленського, який нібито підтримує його, а також депутат додав на бігборди фото путіна, над яким домінує.

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Місцеві експерти зазначають, що Дуан Тіпей не вперше звертається до таких методів у рекламі. Він ретельно вивчає те, що здатне привернути увагу виборців.

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