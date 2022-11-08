На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
- 43
Кандидат на виборах до парламенту Тайваню використав у своїй передвиборчій рекламній кампанії фото Зеленського та путіна, а також кольори українського прапора. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Тайванський політик Дуан Тіпей, кандидат на виборах до парламенту, використав фото Зеленського, який нібито підтримує його, а також депутат додав на бігборди фото путіна, над яким домінує.
І ще: Ляпи в "Єдиних новинах": провальні моменти з телемарафону підкорюють TikTok – 18+
Місцеві експерти зазначають, що Дуан Тіпей не вперше звертається до таких методів у рекламі. Він ретельно вивчає те, що здатне привернути увагу виборців.
До теми: Сильна медитація на гроші: Оля Цибульська розвеселила новим відео
- 08 листопада
-
20:34Порція енергії та натхнення: у Львові виступить НАОНІ оркестра
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
18:299 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:32Салат із хурми: осінній рецепт, що не забере багато часу
-
16:31Гордій Старух презентував щемливу версію псальма "Голуби", яка неймовірно актуальна нині
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:29Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора
-
14:28Погода в Україні 9 листопада: синоптик розповіла, які погодні зміни відбудуться
-
13:31Як утеплити будинок без обігрівача: прості поради експертів
-
12:24Ідеально для сексу: KADNAY презентували нову романтично-пристрасну пісню "Станемо тишею"
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:27Львів'ян запрошують на найзатишніший концерт осені, збиратимуть кошти для Ромчика Олексіва
-
09:35Володимир Ярославський показав, як правильно запекти рибу у фользі
-
08:35Що треба зробити з автомобілем перед похолоданням: 4 лайфхаки для водіїв
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 07 листопада
-
20:30Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом пирога зі сливами
-
19:248 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
17:27Популярний попрок гурт MBreeze вперше презентує свою нову програму у Львові
-
16:30Погода в Україні 8 листопада: коли буде перше відчутне похолодання
-
15:30Залізна крамниця: Укрзалізниця відкрила перший магазин своїх офіційних сувенірів
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
13:30Україно-канадський дует Balaklava Blues презентує другий студійний альбом LET ME OUT
-
12:28Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясний лаваш: рецепт від шеф-кухаря за хвилину
- 08 листопада
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
15:29Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 07 листопада
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото
-
16:53"Без сліз не можна ходити": Олена про життя Маріуполя в окупації
-
10:54У яких областях відключатимуть світло 6 листопада: перелік від Укренерго
- 05 листопада
-
17:56"Мама не зна, де татусь гуляв": Jerry Heil переспівала пікантний хіт Сема Сміта
-
12:56Перші вихідні листопада стануть особливими для цих 5 знаків Зодіаку
- 04 листопада
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
- 03 листопада
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 02 листопада
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
- 01 листопада
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
-
15:51"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій
-
11:21Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 31 жовтня
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії