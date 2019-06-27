Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились

Ми кидаємо дивитися улюблені серіали з багатьох причин: іноді просто втомлюємося від одних і тих же перипетій на екрані, іноді не маємо часу, іноді нам просто стає нудно. Однак все це не означає, що нам уже не є цікаво, як склалися долі героїв цих стрічок.

Ці популярні серіали у свій час ми так і не додивились до кінця, хоча й були захоплені їхніми сюжетами. Тому ми вирішили виправити цю несправедливість і запастися терпінням + попкорном, аби все-таки додивився фінальні епізоди цих багатосерійних історій.

ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!

Тепер ми ділимося разом з вами, чим там все-таки закінчилися улюблені серіали!

Елен і друзі (1992-1994)

Про що серіал: про дружбу французьких студентів, які навчаються в одному університеті. Головні герої спілкуються, сваряться, грають музику і, звичайно, закохуються. Наприклад, у головної героїні серіалу Елен зав'язується роман з хлопцем на ім'я Ніколя.

Чим закінчився серіал: після закінчення університету недавні студенти переїжджають в один великий будинок. Елен незабаром залишає їх і відправляється в Австралію. Вона зізнається, що більше не кохає Ніколя, оскільки зустріла свою справжню любов. У кінці серіалу героїв показують сорокалітніми. Головна героїня повертається до друзів, вона з'ясовує стосунки з Ніколя, і в підсумку герої знову опиняються разом і навіть вирішують одружитися.

Дикий Ангел (1998 – 1999)

Про що серіал: чарівна Мілагрос є служницею в будинку багатіїв. Дівчина – сирота і найбільше на світі любить грати в футбол. Вона не знає, як поводитися у вищому суспільстві, але все-таки завойовує серце сина господаря будинку на ім'я Іво.

Чим закінчився: одна з дівчат, закоханих в Іво, намагається його викрасти, але хлопцю вдається звільнитись. Викрадачку відправляють в психіатричну клініку, Мілагрос і Іво одружуються. Під час весілля молодята зупиняються біля футбольного поля, щоб наречена в розкішній сукні змогла забити свій черговий гол.

Сабріна – юна відьма (1996 – 2003)

Про що серіал: школярка Сабріна живе в одному будинку зі своїми тітками. Багато в чому її життя схоже на будні звичайного підлітка: вона закохується в однокласника на ім'я Харві, бере участь в шкільних заходах, має друзів і ворогів. Одне лише відрізняє її від решти: у дівчинки, як і у її тіток, є відьмацький дар. А ще в їхньому будинку живе кіт Саймон, що вміє говорити.

Чим закінчився: після школи Сабріна їде вчитися в коледж і влаштовується на роботу до видавничого дому. Вона зустрічає класного хлопця Аарона і в кінці серіалу збирається вийти за нього заміж, але тікає просто з-під вінця. Річ у тому, що в житті дівчини знову з'явився колишній однокласник Харві, і Сабріна зрозуміла, що він і є коханням всього її життя. Серіал закінчується тим, що пара їде від церкви на мотоциклі Харві.

Та, що говорить із Привидами (2005 – 2010)

Про що серіал: Мелінда успадкувала від бабусі рідкісний дар – вона може бачити привидів і розмовляти з ними. Вона постійно допомагає заблукалим душам знайти дорогу до світла. Про здібності Мелінди знають тільки найближчі її люди: наприклад, чоловік Джим і подруга Делія. Але іноді їй доводиться відкриватися незнайомцям, щоб передати їм послання від привидів.

Чим закінчився: у Мелінди і Джима народжується син Ейден. Хлопчику передався дар матері. Джим і Мелінда хочуть спокійного дитинства для сина, тому схиляються до того, що малюк повинен відмовитися від своїх здібностей. Але коли Мелінда вже не може відрізнити живих від мертвих і до того ж опиняється у владі тіней, Ейден приходить їй на допомогу. Він проводить до світла натовп дитячих душ і звільняє маму. У результаті батьки хлопчика вирішують, що йому все-таки потрібно жити в гармонії зі своїм даром.

Секс і Каліфорнія (2007 – 2014)

Про що серіал: успішний письменник Хенк Муді переїжджає з рідного Нью-Йорка в Лос-Анджелес, де будуть екранізувати його останню книгу. Але в новому місті все йде не за планом: кохана Хенка на ім'я Карен збирається заміж за Білла, місцевого видавця. Незадоволений станом речей, Хенк періодично впадає в запої і не цурається випадкових зв'язків з жінками.

Чим закінчився: попри незліченну кількість сварок і розставань, Хенк і Карен знову вирішують бути разом. Вони залишають блудливу Каліфорнію і разом зі своєю дочкою Ребеккою повертаються в Нью-Йорк, адже саме там починалися їхні стосунки.

Декстер (2006 – 2013)

Про що серіал: Декстер працює судмедекспертом в поліції Маямі й при цьому є серійним вбивцею. Він розправляється тільки зі злочинцями, яких з різних причин не змогло покарати правосуддя. Спочатку здається, що всі людські почуття Декстеру чужі, але незабаром він обзаводиться родиною, продовжуючи при цьому свою темну справу.

Чим закінчився: в кінці серіалу Декстеру доводиться вбити свою сестру, до якої він був дуже прив'язаний. Він відключає її від апарату штучної вентиляції легенів, адже лікарі сказали, що після недавно перенесеного поранення мозок жінки вже помер. Головний герой скидає тіло сестри з човна в океан, а сам одразу вирушає в епіцентр бурі. Незабаром знаходять уламки його судна, і його дружина Ханна вирішує, що її коханий помер. Але виявляється, що герой вижив і став відлюдником, щоб не псувати життя близьким.

Теорія великого вибуху (2007 – 2019)

Про що серіал: чотири геніальні хлопці, закохані в науку: Шелдон, Леонард, Говард і Раджеш відмінно співіснують разом. Вони обговорюють незрозумілі теми, грають в настільні ігри та за обидві щоки наминають китайську їжу. Але все змінюється, коли по сусідству з ними оселяється чарівна блондинка Пенні, яка, хоч і не може похвалитися блискучим розумом, приковує до себе пильну увагу "ботаніків".

Чим закінчився: Шелдон разом зі своєю дружиною Емі отримав Нобелівську премію, втіливши в життя свою найзаповітнішу мрію. Емі, яка протягом всіх сезонів виглядала, м'яко кажучи, непоказно, вирішила змінити імідж, щоб стати привабливішою. Леонард і Пенні дізнаються, що чекають дитину. Всі друзі відправляються на вручення премії Куперу. І той, піднімаючись на сцену, вирішує не виголошувати свою заготовлену півторагодинну промову, а замість цього дякує кожному зі своїх друзів. З урахуванням раніше егоїстичної натури Шелдона момент цей вийшов справді зворушливим.

Таємниці Ґравіті Фолз (2012 – 2016)

Про що серіал: цей мультиплікаційний серіал однаково полюбився як дорослим, так і дітям, розповідає про пару близнюків Діппері і Мейбл Пайнсів, які приїхали на канікули в містечко Ґравіті Фолз, щоб погостювати у свого дядечка Стена. Це місто виявилося не таким простим, як здається: Діппері знаходить рукописні щоденники, в яких йдеться про дивних істот, які населяють територію. І діти мусять з ними битися, а головним їхнім супротивником стає демон Білл Шифр, що вміє проникати в людську свідомість і мріє влаштувати Дивногеддон.

Чим закінчився: виявляється, у дядька Стена є близнюк, який і написав щоденники, знайдені Діппері. Родичі возз'єднуються і, згуртувавшись навіть зі своїми ворогами, вирішують будь-що-будь перешкодити Біллу влаштувати Дивногеддон. В результаті їм вдається перемогти демона, дозволивши йому проникнути в спогади другого дядечка, а після стерши йому пам'ять разом з Шифром. Канікули закінчуються, Діппері і Мейбл відправляються додому.

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