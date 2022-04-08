Легендарні Pink Floyd разом з Хливнюком випустили пісню на підтримку України

Знаменитий гурт Pink Floyd записав спільний трек з лідером "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. І це не просто перша композиція українською, а й перша новинка від рокерів за 28 років!

Легендарний рок-гурт Pink Floyd випустив свій перший трек з 1994 року під назвою "Hey Hey Rise Up" на підтримку України. Ще однією особливістю стало те, що в пісні використано вокал Андрія Хливнюка, який співає "Ой, у лузі червона калина", пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Мамо, не плач, ти мене народила для волі: слухайте нову пісню від Марини Круть "Воля"

Несподівана спільна робота спрямована на збір коштів на гуманітарну допомогу українцям. А у відео можна побачити не лише ролик з Хливнюком, який на Софійській площі виконав гімн січових стрільців, а й кадри зі сміливими українцями, які протистоять нападу російських окупантів.

Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав. Я сподіваюся, що трек отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти та моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні та тим самим показати, що більшість світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вдиратися в незалежну демократичну країну, якою стала Україна, – наголошує гітарист та вокаліст легендарного гурту Девід Гілмор, у якого невістка з України.

Pink Floyd та Андрій Хливнюк – Hey Hey Rise Up, дивіться кліп онлайн:

Гілмор також поділився, що познайомився з "Бумбоксом" ще у далекому 2015 році, коли гурти виступали разом, щоб підтримати Білоруський вільний театр у Лондоні.

Нещодавно я прочитав, що Андрій скасував американське турне з "Бумбоксом" та приєднався до територіальної оборони. Потім я побачив це неймовірне відео в Instagram, де він стоїть на площі в Києві з цією прекрасною золотоверхою церквою і співає в тиші міста, де через війну немає транспорту та фонового шуму. Це був потужний момент, який викликав у мене бажання покласти його на музику. Я сподіваюся, що колись у майбутньому ми зробимо щось разом особисто, – розповів Гілмор.

До слова, ілюстрацією до треку став малюнок з соняшником кубинського художника Йосана Леона. Це є прямим посиланням на вже всім відому історію про українку, яка давала насіння соняшника російським солдатам та казала класти його у кишені, щоб після їхньої смерті виросли соняхи.

Читайте також: Гурт Metallica продає футболки, дохід від яких йде на допомогу українцям