Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Леді Гага звинуватила Бредлі Купера у розбитому серці

  • 14
Леді Гага і Бредлі Купер - фото 1
Леді Гага і Бредлі Купер / gossipcop

Коли з'ясувалося, що Купер закрутив роман з Леді Гагою ще на зйомках Зірка народилася, всі мало не зійшли з розуму. Так чому ж закінчилася ця непроста історія і закінчилася вона взагалі?

Протягом якогось часу Бредлі Купер і Леді Гага намагалися приховати свої стосунки, але правда випливла назовні. Почуття зародилися під час зйомок і виявилися взаємними. "У цьому немає ніяких сумнівів – Леді Гага по вуха закохалася в Бредлі", – розповіли друзі співачки.

І ще: Не Гага: Бредлі Купера запідозрили у романі з 52-річною актрисою

У липні, практично відразу після того, як Ірина Шейк з'їхала з особняка Бредлі Купера, там оселилася Леді Гага. Співачка навіть встигла трохи змінити інтер'єр і замовити нові меблі, – повідомляли джерела, близькі до актора.

Леді Гага звинуватила Бредлі Купера у розбитому серці - фото 358126

"Це була пристрасть, але не любов", – цитує Леді Гагу журнал Life & Style. Співачка зізналася, що Бредлі розбив їй серце тим, що передумав і розірвав заручини в останній момент. Мабуть, Гага дійсно вважала Купера тою самою людиною. Співачка навіть спробувала змусити його ревнувати, з'явившись на публіці з Деном Хортоном, але ніяких результатів це не принесло.

Хтось вважає, що Бредлі злякався відповідальності і ще не готовий до серйозних стосунків, а інші кажуть, що після гучного розриву з Іриною Шейк акторові неприємна така пильна увага преси.

Читайте також: Леді Гага заінтригувала романтичною вечерею і фото у ліжку

Джерело: gossipcop
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 703
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • 26 вересня, 18:21
  • 2638
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1510
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Lady Gaga