Леді Гага звинуватила Бредлі Купера у розбитому серці

Коли з'ясувалося, що Купер закрутив роман з Леді Гагою ще на зйомках Зірка народилася, всі мало не зійшли з розуму. Так чому ж закінчилася ця непроста історія і закінчилася вона взагалі?

Протягом якогось часу Бредлі Купер і Леді Гага намагалися приховати свої стосунки, але правда випливла назовні. Почуття зародилися під час зйомок і виявилися взаємними. "У цьому немає ніяких сумнівів – Леді Гага по вуха закохалася в Бредлі", – розповіли друзі співачки.

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У липні, практично відразу після того, як Ірина Шейк з'їхала з особняка Бредлі Купера, там оселилася Леді Гага. Співачка навіть встигла трохи змінити інтер'єр і замовити нові меблі, – повідомляли джерела, близькі до актора.

"Це була пристрасть, але не любов", – цитує Леді Гагу журнал Life & Style. Співачка зізналася, що Бредлі розбив їй серце тим, що передумав і розірвав заручини в останній момент. Мабуть, Гага дійсно вважала Купера тою самою людиною. Співачка навіть спробувала змусити його ревнувати, з'явившись на публіці з Деном Хортоном, але ніяких результатів це не принесло.

Хтось вважає, що Бредлі злякався відповідальності і ще не готовий до серйозних стосунків, а інші кажуть, що після гучного розриву з Іриною Шейк акторові неприємна така пильна увага преси.

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