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Леді Гага заінтригувала романтичною вечерею і фото у ліжку

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Леді Гага і Бредлі Купер - фото 1
Леді Гага і Бредлі Купер / Bravo TV

Співачка Леді Гага поділилася пікантним знімком, а також деякими подробицями спільного життя з коханою людиною.

Популярна співачка Леді Гага, якій приписують роман з актором Бредлі Купером, порадувала шанувальників відвертим фото.

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Так, в своєму Instagram-Stories 33-річна зірка опублікувала фото, на якому позує топлес в одних трусиках, лежачи на ліжку і демонструючи сідниці. Під фото співачка поскаржилася, що дуже втомилася від нічних зйомок для свого косметичного бренду, тому сил їй вистачило лише на кадр з ліжка.

Леді Гага заінтригувала романтичною вечерею і фото у ліжку - фото 345213

"Коли ти не спиш вночі, щоб зробити фото для @HausLabs", – написала співачка, поставивши хештег "Борись за своє життя". Однак сил Леді Гаги вистачило також на романтичну вечерю, фотографією якої вона поділилася у Інстаграмі. Ймовірно, новий коханий зірки приготував для неї такий сюрприз.

Леді Гага заінтригувала романтичною вечерею і фото у ліжку - фото 345214

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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