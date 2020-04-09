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Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото

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Леді Гага - фото 1
Леді Гага / instagram

Епатажна американська співачка Леді Гага знялася в чуттєвій фотосесії для журналу Instyle. Фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Гага знялася в кількох яскравих образах. Зокрема, співачка позувала в чорній сукні з пишним подолом і подовженому чорному піджаку з відвертим вирізом у зоні декольте.

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Помітно, що співачка не наділа бюстгальтер. Також Леді Гага приміряла рожеву сукню із довгою вуаллю і золотистим скелетом на голові. З'явилася співачка також у пишній сукні кольору фуксії з нашийником із шипами і білій сукні із декоративними рюшами на одне плече.

У всіх образах також були незвичні головні убори. Відзначається, що автором зйомки виступив фотограф Натаніель Ґольдбер.

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397124

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397125

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397126

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397127

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397128

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397129

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397130

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397131

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото - фото 397132

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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