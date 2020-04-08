Ніколь Шерзінгер вразила розкішною фігурою у новій зйомці (фото)

Поп-зірка Ніколь Шерзінгер не припиняє дивувати фанатів своїм неймовірним виглядом. Співачка активно працює над власними формами і не соромиться їх демонструвати.

41-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Ніколь стала зіркою нового номера глянцю HILuxury, для якого позувала у пудровій сукні та ефектному боді, які підкреслили струнку фігуру виконавиці

"Я дуже пишаюся тим, що на обкладинці HILuxury magazine, показано все те, що я люблю вдома, на Гаваях", – додала Шерзінгер, а фанати вже засипали її компліментами:

Гортайте галерею:

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