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Коронавірус Карантин

Карантин не пошкодував нікого: Леді Гага здивувала фанатів своїм виглядом

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Леді Гага не соромиться нової фігури - фото 1
Леді Гага не соромиться нової фігури / instagram.com/ladygaga

Карантин через пандемію коронавірусу позначився на всіх, але навіть зіркам не вдалось протистояти всім недолікам самоізоляції. І Леді Гага також не опинилась серед числа фітоняшок, зате захопила своєю впевненістю.

34-річна італо-американська співачка Леді Гага активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 41 мільйон підписників. Зараз у зірки поменшало домашніх кадрів, адже вся увага сконцентрована на її новій платівці Chromatica. Однак папараці зуміли упіймати виконавицю у звичайному житті.

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Виявилось, що для Леді Гаги карантин також не пройшов безслідно, але вона опинилась серед тих, кому важко було протистояти смаколикам в самоізоляції. Річ у тому, що кілька місяців тому екстравагантна зірка вражала схудненням, а зараз повернула втрачені кілограми. Але це не заважає їй прогулюватись містом у спортивному образі разом з бойфрендом.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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