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Леді Гага показала, як виглядає без макіяжу

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Леді Гага - фото 1
Леді Гага / instagram

Співачка Леді Гага – дуже відкрита людина, яка пропагує любов до себе і не боїться показати природну красу. Нещодавно на офіційній сторінці зірки в Instagram з'явилася фотографія, де вона без макіяжу.

Артистка давно зізналася, що в шкільні роки була ізгоєм серед однолітків. Через це у неї розвинулися комплекси та емоційні проблеми. Але тепер вона старанно працює над собою, намагається відверто обговорювати з фанатами актуальні питання і дає шанувальникам слушні поради.

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Леді Гага опублікувала фотографію, показавши обличчя без грама косметики. Впізнати в цій ніжній блондинці епатажну співачку дуже складно. На кадрі видно, що шкіра артистки покрита ластовинням, і не така біла, як зазвичай. Але це зовсім не псує її зовнішність. Леді Гага не з тих знаменитостей, який викладають в соціальній мережі тільки відретушовані фотографії. Вона закликає людей любити себе і своє тіло.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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