Леді Гага заінтригувала фанатів пікантним відео (18+)

Співачка Леді Гага потішила прихильників коротенькими відео в купальнику, обравши доволі цікавий ракурс. Ця зірка вміє привертати увагу.

35-річна італо-американська співачка Леді Гага завжди полюбляє захоплювати людей своїми образами на сцені і в житті. Але на своєму профілі в Інстаграм вона частіше ділиться буденними кадрами зі свого життя. Тому не дивно, що за цією яскравою зіркою стежать майже 48 мільйонів користувачів.

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Нещодавно Стефані (справжнє ім'я співачки) опублікувала два коротенькі ролики, на яких засмагає на травичці у ледь помітному купальнику. Звісно ж, красуня обрала найцікавіший ракурс, похизувавшись апетитною фігурою. За короткий час допис переглянули понад 1,7 мільйона користувачів, а також залишили більше як 23 тисячі коментарів з компліментами.

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