Леді Гага у бікіні показала фанатам сідниці (18+)

Поп-зірка Леді Гага опублікувала нові фото, які викликали неабиякий захват у фанатів. Пляжний сезон оголошуємо відкритим!

35-річна італоамериканська співачка Леді Гага завжди полюбляє захоплювати людей своїми образами на сцені і в житті. Але на своєму профілі в Інстаграм вона частіше ділиться буденними кадрами зі свого життя. Тому не дивно, що за епатажною зіркою стежать понад 47 мільйонів користувачів.

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Хоч співачка і не надто часто публікує новий контент, але сонячна погода надихнула її показати не менш сонячні фото в синьому купальнику. На знімках можна побачити Леді Гагу з довгим каштановим волоссям та келихом, яка насолоджується теплом. Сама ж зірка описала це одним смайликом русалки.

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