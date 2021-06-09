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Колишня дівчина Ді Капріо зачарувала пляжними фото (18+)

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Ніна Агдал у бікіні - фото 1
Ніна Агдал у бікіні / instagram.com/ninaagdal

Популярна модель Ніна Агдал похизувалась розкішною фігурою в купальнику. Ця дівчина завжди готова до пляжного сезону!

29-річна данська модель та колишня кохана Ді Капріо Ніна Агдал активно займається своєю сторінкою в соцмережі Інстаграм. Там за дівчиною стежать понад 1,6 мільйона шанувальників, адже вона регулярно публікує кадри зі своїх буднів.

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Зараз красуня сповна насолоджується спекотною порою року, тому не втрималась, щоб не поділитись звабливими фото на пляжі. А крихітний купальник лише підкреслив струнку фігуру Ніни, яка має неймовірний вигляд не лише на подіумі Victoria's Secret:

instagram.com/ninaagdal - фото 462794
instagram.com/ninaagdal
instagram.com/ninaagdal - фото 462795
instagram.com/ninaagdal
instagram.com/ninaagdal - фото 462796
instagram.com/ninaagdal

До слова, секрет ідеальної форми Агдал доволі простий, адже вона регулярно займається фізичними навантаженнями:

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