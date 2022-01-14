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Леді Гага вразила рідкісним фото без макіяжу

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Леді Гага - фото 1
Леді Гага / instagram

Співачка та актриса Леді Гага завжди дивує нас екстравагантними та яскравими макіяжами. Однак цього разу красуня продемонструвала природну красу.

35-річна зірка опублікувала в інстаграмі селфі, на якому позує без макіяжу.

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Леді Гага постала перед камерою у повсякденному образі – чорному світшоті. Шанувальники діляться враженнями від рідкісного фото знаменитості у коментарях. Більшість у захваті від природної краси Леді Гаги!

"Я давно мріяла стати акторкою і навчалася з юних років, бо була захоплена цим і завжди хотіла розповідати історії через мистецтво. Здобути визнання від колег-акторів неймовірно зворушливо для мого серця і для мене дуже важливо, що мене включили до цієї артистичної спільноти сміливих людей з багатою уявою", – написала артистка.

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