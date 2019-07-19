Леді Гага показала кругленький животик

Поки російські інтернет-користувачі продовжують цькувальний флешмоб на сторінці Леді Гаги, сама ж Гага влаштувала вечірку з приводу випуску своєї лінії декоративної косметики.

Боа з пір'я, ботильйони на 15-сантиметровій платформі, чорне шкіряне плаття. До своєрідного стилю зірки ми давно звикли. Але ця сукня настільки туго обтягувала, що було помітно округлий животик співачки: чи не дарма, за чутками, Гага переїхала до Бредлі Купера?

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До речі, виглядала Гага не дуже презентабельно. Ліф сукні співачки сповз кудись вниз, під очима навіть крізь макіяж виднілися сліди недосипу.

Чи дійсно Гага вагітна? Причому зовсім не обов'язково від Бредлі Купера. Навіть після розриву зі своїм хлопцем, зірка жодного дня не відчувала себе самотньою. То вона пристрасно цілується з музикантом Брайаном Ньюманом, то обіймається на червоній доріжці з Фредеріком Аспірасом...

Хоча сам Купер був би не проти ще однієї дитини. Яким би він не був партнером для Шейк, батько він прекрасний. Бредлі навіть погодився покинути Голлівуд і переїхати у Нью-Йорк, щоб бути ближче до малятка Леї і проводити з нею більше часу.

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